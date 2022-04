NASA entdeckt Trockeneis an ungewohnter Stelle am Mars

An schattigen Stellen am Mars kann sich sogar näher am Äquator Trockeneis bilden. Wenn es schmilzt, formt es Kanäle.

Der Mars Reconnaissance Orbiter im Orbit rund um den roten Planeten hat ein Foto übermittelt, das Trockeneis innerhalb eines Kraters zeigt. Dass Kohlendioxid zu einem festen Stoff gefriert, kommt in Polnähe am Mars öfters vor. Bis zum 50 Breitengrad - was auf der Erde etwa dem Süden Kanadas oder Großbritanniens entspräche - kommt Trockeneis öfters vor. Es scheint aber auch an schattigen Stellen innerhalb von Kratern, die weiter in der Äquatornähe liegen, möglich zu sein.

Kanäle mit flüssigem CO2

Der von der NASA abgebildete Krater mit Trockeneis an seinem polwärts gerichteten Hang liegt nahe dem 37. Breitengrad. Auf der Erde würde dies etwa Sizilien oder das nördliche Afrika bedeuten. bildet sich Trockeneis erst bei rund minus 80 Grad Celsius. Wie Mashable berichtet, existiert das Trockeneis an dem Kraterrand nicht das ganze Jahr über. Im Mars-Sommer schmilzt es wieder. Die Flüssigkeit formt dann Kanäle entlang der Kraterwand, die auf dem Foto gut sichtbar sind.

Ehemals blaue Welt

Neben Trockeneis gibt es auf dem Mars auch Wassereis. Innerhalb von schattigen Kratern bleibt das gefrorene Wassereis ganzjährig fest. Hinweise auf der Oberfläche des roten Planeten zeigen, dass er vor mehreren Milliarden Jahren wesentlich mehr Wasser aufgewiesen hat. Flussbecken und Seen sind auf dem Mars noch erkennbar. Einige Forscher*innen halten es sogar für möglich, dass einst ganze Ozeane die Oberfläche des Planeten bedeckten.