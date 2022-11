Neuer Nasenspray soll Schnupfen und Corona verhindern

Wiener Forscher haben herausgefunden, wie sich eine Virenvermehrung in den menschlichen Zellen vermeiden lässt.

Der Partner ist verschnupft, das Kind hat Halsweh. In Zukunft könnte es möglich sein, sich selbst gegen eine grippale oder eine schwere Atemwegsinfektion mittels Nasensprays zu schützen. Der Schlüssel dabei ist, die Virenvermehrung in den Zellen zu hemmen.

Gelangen die weltweit verbreiteten Rhinoviren – die häufigsten Verursacher einer Erkältung – in den menschlichen Körper, docken sie an den Zellen an und vermehren darin ihre Erbinformation. Da die Parasiten aber keinen eigenen Stoffwechsel haben, sind sie vollkommen von ihrer Wirtszelle abhängig, um sich zu vermehren.

„Dafür benötigen sie unterschiedliche Bausteine wie Proteine, Nukleotide oder Zuckermoleküle“, sagt Guido Gualdoni vom Biotech-Unternehmen G.ST Antivirals – ein Spin-off der Medizinischen Universität Wien – der futurezone. Diese nehmen sie von den Zellen und reproduzieren sich in wenigen Stunden millionenfach. „Nachdem das ein sehr energieintensiver Prozess ist, zwingen sie die Zellen, sehr viel Zucker aufzunehmen“, ergänzt der Fachmann.

Neues Nasenspray

Jedes Jahr leiden Millionen von Menschen an einer Erkältung. Die Parasiten können aber auch schwerwiegendere Atemwegserkrankungen wie Asthma oder COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) begünstigen. Medikamente gegen die Virenvermehrung sind nach wie vor mangelhaft.