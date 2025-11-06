Neuartiges Gel soll die Zahnbehandlung revolutionieren

Erstmals konnten Forscherinnen und Forscher Zahnschmelz regenerieren, statt nur die Symptome seines Abbaus zu lindern.

Der Zahnschmelz ist das härteste Material im menschlichen Körper. Doch wenn diese äußerste Schicht der Zähne verloren geht – etwa durch zu kräftiges Bürsten oder säurehaltige Lebensmittel – kann sie nicht nachgebildet werden.

Doch einem internationalen Team um Forscherinnen und Forscher der University of Nottingham ist hierbei nun ein Durchbruch gelungen. Sie haben ein neuartiges Gel entwickelt, das geschädigten Zahnschmelz erneuern kann. Details wurden Anfang der Woche in nature communications veröffentlicht.

Proteine statt Fluorid

Das Gel kann rasch auf Zähne aufgetragen werden, ähnlich wie heute schon übliche Fluorid-Behandlungen, die Symptome lindern sollen. Allerdings basiert das neue Präparat auf Proteinen und enthält gar kein Fluorid.

Es imitiert Eigenschaften der natürlichen Proteine, die das Wachstum des Zahnschmelzes im Kindesalter anregen. Nach dem Auftragen bildet es eine dünne, robuste Lage, die die Zähne durchdringt, wobei Löcher und Risse darin gefüllt werden.

Mineralien wachsen nach

Das wiederum fungiert als eine Art Gerüst, das Kalzium- und Phosphat-Ionen aus dem Speichel aufnimmt und das kontrollierte Wachstum neuer Mineralien anregt. Dieser Prozess ist auch als epitaktische Mineralisierung bekannt.