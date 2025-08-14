Zahnpasta aus Haaren kann Zähne reparieren

Die Keratin-basierte Zahnschmelzregeneration könnte in den nächsten 2 bis 3 Jahren für die Öffentlichkeit verfügbar sein.

Der menschliche Körper ist faszinierend. Unter anderem, weil sich Knochen oder Haare in regelmäßigen Abständen erneuern. Bei Zähnen funktioniert das aber leider nicht. Säurehaltige Lebensmittel, eine mangelhafte Mundhygiene oder allein die Alterung führen dann dazu, dass die Zähne empfindlicher oder schließlich kaputt werden.

Forscher des King’s College in London haben nun aber eine Möglichkeit gefunden, wie die menschlichen Beißwerkzeuge fit bleiben. Die Lösung befindet ist nicht weit vom Problem entfernt. Sie befindet sich nämlich direkt auf unseren Köpfen.

➤ Mehr lesen: Neuartiges Zahnimplantat “wächst” in euer Zahnfleisch

Keratin für ein besseres Kauerlebnis

Geschädigte Zähne können mit Zahnpasta aus eigenem Haar geschützt und repariert werden. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher in einer kürzlich veröffentlichten Studie.

Denn Keratin, ein Protein, das in Wolle, Haut und eben Haaren vorkommt, kann den Zahnschmelz reparieren. Es kann aber auch Schäden verhindern, indem Karies im Frühstadium gestoppt wird.