Extrem helle Nova-Explosion ist mit freiem Auge am Himmel zu sehen

Die US-Raumfahrtbehörde NASA erwartet in den kommenden Monaten eine sehr helle sogenannte Nova-Explosion. Dabei handle es sich um einen Helligkeitsausbruch in dem etwa 3.000 Lichtjahre entfernten Sternensystem T Coronae Borealis, der nur etwa alle 80 Jahre vorkomme, teilte die NASA mit. Wann genau die Explosion zu sehen sein wird, ist unklar, spätestens bis September soll es laut der Einschätzung von Expert*innen so weit sein.

Normalerweise sei das von der nördlichen Hemisphäre aus zwischen den Sternbildern Bärenhüter und Herkules gelegene System nicht mit bloßem Auge zu sehen. Während der Nova-Explosion werde die Helligkeit des Polarsterns erreicht - und T Coronae Borealis wie ein heller, neuer Stern aussehen. Zuletzt sei dies 1946 geschehen.