Am 28. März stehen 5 Planeten in einer Reihe

Am 28. März kann man mit etwas Glück und guter Vorbereitung ein seltenes Spektakel beobachten. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Uranus werden gleichzeitig auf kleinem Raum sichtbar sein.

Auch an den Tagen vor und nach dem 28. März werden die Planeten sichtbar sein, am dichtesten sind sie aber an diesem Stichtag beieinander. Da der Himmel in den kommenden Tagen voraussichtlich Wolkenverhangen sein wird, könnte zwischen 26. und 31. März zumindest 4 der Planeten sichtbar sein.

Beobachtung am frühen Abend

Merkur und Jupiter sind dabei nur am frühen Abend sichtbar, die Venus dürfte etwa bis 21 Uhr hell genug leuchten, um auch mit bloßem Auge gut erkennbar zu sein. Der Mars mit seinem rötlichen Schimmer steht weit oben und kann länger beobachtet werden.