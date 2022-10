2022 AP7 ist der größte entdeckte Asteroid der vergangenen 8 Jahre, der potenziell gefährlich für die Erde ist. Er hat einen Durchmesser von 1,5 Kilometer, berichtet das US-Forschungsinstitut NOIRLab. Weil ein Einschlag eines solchen Brockens Auswirkungen auf mehrere Kontinente hätte, tragen solche Asteroiden den Spitznamen „Planetenkiller“.

Dass der Asteroid trotz der gewaltigen Größe so lange nicht gefunden wurde, liegt an seinem Orbit. Dieser liegt zwischen der Erde und Venus. Um ihn zu sehen, müssen Astronom*innen Richtung Sonne schauen. Aufgrund der Helligkeit der Sonne ist es extrem schwer, mit regulären Teleskopen irgendetwas in dieser Richtung auszumachen.

Erst 25 solcher Asteroiden wurden bisher entdeckt. Manche werden auch gar nicht gefunden, bis es zu spät ist. 2013 kam etwa ein 20 Meter großer Asteroid aus Richtung Sonne zur Erde. Er explodierte über der russischen Stadt Tscheljabinsk. Durch den Druck der Explosion zerbrachen zahlreiche Fenster. 1.491 Menschen wurden durch Glassplitter verletzt.