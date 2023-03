Professor will 100 Tage unter Wasser leben und Supermensch werden

Uni-Professor Joseph Dituri will so lange wie niemand vor ihm Unterwasser leben

24.03.2023

Nie lebte jemand so lange in 10 Meter Tiefe. Der Körper soll sich durch höheren Druck verändern, die Gesundheit gestärkt werden.

Bei einem längeren Aufenthalt unter höherem Luftdruck teilen sich Zellen schneller und es gibt weitere Effekte auf den menschlichen Körper. Joseph Dituri, ein Professor der University of South Florida (USF), will nun 100 Tage - so lange wie kein Mensch zuvor - bei höherem Druck in einer Unterwasserstation leben, um diese Veränderungen im Körper genau zu analysieren.

Als Supermensch herauskommen "Der menschliche Körper war noch nie so lange Unterwasser, deshalb werde ich genau überwacht werden. Diese Studie soll umfassend untersuchen, wie dieser Aufenthalt meinen Körper beeinflusst, aber meine Hypothese ist, dass es durch den erhöhten Druck gesundheitliche Verbesserungen geben wird", sagt Dituri in einer Aussendung der USF. "Ich vermute also, dass ich als Supermensch herauskommen werde." Der Unterwasser-Aufenthalt wird in der Jules' Undersea Lodge stattfinden, einer Unterwasserstation vor der Küste von Key Largo, die in 10 Meter Tiefe verankert ist. Die Behausung ist groß genug, um mehrere Personen für ein paar Tage aufzunehmen. Dituri wird die meiste Zeit allein sein. Auch die psychischen Auswirkungen einer solch isolierten Situation werden im Projekt "Neptune 100" genau protokolliert.