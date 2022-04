Projekt Tiefenrausch: Tonaufnahmen im tiefsten See Österreichs

Der KURIER hat zusammen mit Forschungspartnern das Projekt Tiefenrausch ins Leben gerufen. Im September wird das U-Boot P-63 zu seiner Mission abtauchen – in den tiefsten See Österreichs.

Dabei handelt es sich um den Traunsee in Oberösterreich. 191 Meter geht dieser in die Tiefe. Das Ziel der Mission ist, den „Klang der Erde“ einzufangen. Deshalb wird P-63 mit Hydrofonen und Seismometern ausgestattet sein. So wird man hören können, wie es in dieser Tiefe klingt.