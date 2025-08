Texanisches Start-up entwickelt "umgekehrtes Pumpspeicherkraftwerk"

Überschüssige Energie soll durch unter Druck stehendes Wasser in unterirdischem Gestein über Monate hinweg gespeichert werden.

Wasserkraft wird bereits jahrzehntelang weltweit zur nachhaltigen Erzeugung und Speicherung von Elektrizität genutzt. Klassische Pumpspeicherkraftwerke etwa speichern überschüssige Energie, indem sie Wasser in einen höhergelegenen Stausee pumpen. Wird Strom gebraucht, kann man es später ablassen und zum Antrieb von Turbinen nutzen.

Voraussetzung für diese Technologie ist ein vergleichsweises großes Gefälle – am platten Land ist das wenig effizient. Das Start-up Quidnet Energy schlägt daher vor, das Prinzip auf den Kopf zu stellen, und Energie geomechanisch, d.h. unterirdisch in Form von unter Druck gesetztem Wasser zu speichern.

Pumpspeicherkraftwerk unter der Erde

Das texanische Unternehmen bohrt dafür in unterirdische, undurchlässige Gesteinsformationen und presst Wasser mit Überdruck hinein. Will man die Energie wieder nutzen, lässt man das Wasser sozusagen wieder aus der Erde sprudeln. Wie bei herkömmlichen Pumpspeicherkraftwerken können dadurch Turbinen angetrieben werden, die Elektrizität erzeugen. "Es ist wie ein Pumpspeicherkraftwerk, nur umgekehrt", erklärt es CEO Joe Zhou gegenüber MIT Technology Review.

Der erste Langzeittest von Quidnet Energy zeigte kürzlich vielversprechende Resultate. Auf dem Testgelände in der Nähe von Houston konnten 35 Megawattstunden über 6 Monate hinweg gespeichert werden, wie das Start-up in einer Aussendung erklärt. Das entspricht in etwa einem Tagesverbrauch von 5.000 Haushalten.

Das eigentliche System zur Stromgewinnung, also die Turbinen, befinden sich allerdings noch im Bau. Es basiert auf handelsüblichen Komponenten und könne so schnell im großen Maßstab genutzt werden, heißt es seitens Quidnet Energy.