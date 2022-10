Meilenstein bei Silizium-Quantencomputern erreicht

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von Quantencomputern ist es, eine große Anzahl an Qubits stabil zu kontrollieren. Anders als reguläre Bits eines Computers können sie nicht nur den Zustand 0 oder 1 annehmen, sondern gleichzeitig beide Zustände ( mehr darüber, wie ein Quantencomputer funktioniert, lest ihr hier ).

Dass nun bereits ein solcher Quantenprozessor mit 6 Qubits gebaut wurde, sei ein „großer Schritt“, heißt es in einem Statement von QuTech , einem Zusammenschluss der TU Delft und der TNO . Die große Herausforderung sei es, ein System mit qualitativ hochwertigen und vielen Qubits zu schaffen. Der Silizium-Prozessor könne beides leisten, so die Wissenschaftler*innen.

Die 6 Qubits aus Elektronen wurden dafür in einer Reihe mit einem Abstand von je 90 Nanomenter in Silicon gesetzt. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 70.000 nm dünn. Mithilfe von Mikrowellenstrahlung und Magnetfeldern werden die Qubits stabilisiert. Die Wissenschaftler*innen sind davon überzeugt, dass sie ihr System für eine größere Anzahl an Qubits ausbauen können, ohne dass diese dabei an Präzession einbüßen. Ihre Forschung wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht.

Mit anderen Systemen, z.B. Supraleitern, konnten bereits Quantencomputern mit deutlich mehr Qubits gebaut werden. IBM gibt etwa an, einen Quantencomputer mit 127 Qubits gebaut zu haben (futurezone berichtete). In China soll es einen Quantencomputer mit 66 Qubits geben (hier). Allerdings glauben die QuTech-Forscher*innen, siliziumbasierte Qubits könnten für die industrielle Verwendung zugänglicher sein als die bisherigen Konzepte.