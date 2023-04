Wiederkehrendes Signal zu felsigem Exoplaneten zurückverfolgt

YZ Ceti b hat ungefähr die Größe der Erde und ist 12 Lichtjahre von uns entfernt. Der felsige Planet befindet sich in einem engen Orbit um einen Roten Zwerg. In nur 2 Tagen umkreist er den Zentralstern vollständig. Besonders interessant ist aber ein anderer Aspekt: Der Planet hat wahrscheinlich ein Magnetfeld .

Der Exoplanet YZ Ceti b sendet ein sich wiederholendes Signal aus. Das konnten Astronom*innen mithilfe des Very Large Array Teleskopnetzwerks beobachten. Damit könnten die Forscher*innen erstmals eine Methode erfolgreich angewandt haben, um Magnetfelder bei weit entfernten, kleinen Planeten nachzuweisen.

Ein Magnetfeld ist entscheidend für die Bewohnbarkeit eines Planeten. Auf der Erde schützt es die lebenswichtige Atmosphäre vor Sonnenwinden. Ohne Magnetfeld würde die Atmosphäre nach und nach abgetragen, wie etwa auf dem Mars. Der Rote Planet hat kein Magnetfeld mehr und so hat seine Atmosphäre nur 1,2 Prozent der Dichte der Erdatmosphäre.

Regelmäßiges Radiosignal

Die Forschenden Sebastian Pineda und Jackie Villadsen nutzen das Teleskopnetzwerk in New Mexico, um herauszufinden, ob YZ Ceti b so ein Magnetfeld besitzt. Zudem untersuchten sie, wie es mit dem Zentralstern YZ Ceti interagiert.

Während ihrer Beobachtung entdeckten sie dann das Radiosignal. "Wir haben den ersten Ausschlag gesehen und er war wunderschön", sagt Pineda in einem Statement. "Als wir es erneut gesehen haben, wurde deutlich, dass wir vielleicht wirklich etwas entdeckt haben".