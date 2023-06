Neuer Rekord im Weltraum aufgestellt

Noch nie zuvor waren so viele Menschen zeitgleich in der Erdumlaufbahn unterwegs.

Am vergangenen Dienstag befanden sich für kurze Zeit mehr Menschen in der Erdumlaufbahn, als je zuvor. In Summe waren 17 Astronaut*innen für etwa 24 Stunden gleichzeitig im Orbit, berichtet Digitaltrends. Sie haben die Erde in unterschiedlichen Raumschiffen umkreist.

7 davon befanden sich im Rahmen der Expedition 69 an Bord der Internationalen Raumstation (ISS). 3 Personen waren im Rahmen der Mission Shenzhou 15 und weitere 3 im Rahmen von Shenzhou 16 auf der chinesischen Raumstation CSS tätig. Für die Mission Axiom 2 (Ax-2) waren weitere 4 Menschen unterwegs.

Schichtwechsel auf der CSS

Grund für den Rekord war der Schichtwechsel auf der CSS. Dort waren kurzzeitig 6 Menschen zeitgleich an Bord. Damit übertrifft das Ereignis den 14-Personen-Rekord, der währed der privat finanzierten Inspiration4-Mission im September 2021 aufgestellt wurde. Damals befanden sich bereits 10 Personen auf der ISS, 4 weitere Menschen waren im Rahmen der privaten Mission mehrere Tage unterwegs.

➤ Mehr lesen: NASA baut Raumschiff, das ISS zerstören soll

Etwa eine Woche lang lebten und arbeiteten 4 Mitglieder der Ax-2 mit den Besatzungsmitgliedern der ISS zusammen. Am Dienstag war die Ax-2-Besatzung schließlich an Bord einer Crew Dragon vor der Küste Floridas gelandet.

Privat finanzierte Raumstationen

Die Zahl der Orbit-Besatzung könnte sich in Zukunft um ein Vielfaches erhöhen. Voraussichtlich werden mehrere privat finanzierte Raumstationen in den kommenden Jahren gebaut. Mit einer NASA-Basis am Mond wird die Zahl der Astronaut*innen im Weltraum noch weiter ansteigen. Dort sollen sie über längere Zeiträume leben und arbeiten können, wie es heute schon auf der ISS der Fall.