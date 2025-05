Revolutionäre Kontaktlinse lässt dich infrarotes Licht sehen

Nanopartikel wandeln unsichtbares in sichtbares Licht um

Die Kontaktlinsen sind mit Nanopartikeln versetzt, die die infraroten Wellenlängen in sichtbare umwandeln. Licht im sichtbaren Bereich wird durch die Linsen ganz normal durchgelassen.

"Unsere Forschung eröffnet das Potenzial für nicht-invasive, tragbare Geräte, die den Menschen Supersehen ermöglichen", sagt der Hauptautor Tian Xue, ein Neurowissenschaftler an der University of Science and Technology of China, in einer Aussendung.

Um die ultraviolette Strahlung besser wahrnehmen zu können, schlossen Tester zusätzlich ihre Augen. Ultraviolettes Licht durchdringt die Augenlider nämlich besser als sichtbares Licht, wodurch die IR-Strahlung besser erkannt werden kann.

Keine "neuen Farben" sichtbar

Probanden, die die Linsen tragen, sehen allerdings keine "neuen Farben". Vielmehr wird das IR-Licht in bereits bekannte Farben umgewandelt, etwa in ein Neon-Gelb.