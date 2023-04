Riesenrakete Starship: Nächster Startversuch am Donnerstag

Nachdem der Testflug am Montag abgesagt werden musste, soll am Donnerstag der nächste Versuch stattfinden.

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den nächsten Starttermin für seine Riesenrakete Starship bekannt gegeben. Dieser soll am kommenden Donnerstag, dem 20. April, stattfinden. Eigentlich hätten Starship und die „ Super Heavy “-Boosterrakete schon am Montag in den Weltraum befördert werden sollen.

62 Minuten Zeit für Start

Den Startversuch am Montag hatte das Unternehmen dennoch als sogenannte „feuchte Generalprobe“ genutzt. Dabei ließ man den Countdown bis auf 10 Sekunden herunterlaufen. Unter anderem wurde bei dieser Probe die Betankung der Rakete mit Treibstoff getestet.

Das Zeitfenster am Donnerstag reiche laut SpaceX von 15.28 bis 16.30 Uhr. In diesen 62 Minuten soll die weltgrößte Rakete, die zusammen mit der Super Heavy rund 120 Meter hoch ist, erstmals in den Weltraum befördert werden.Der Startversuch am Donnerstag wird wieder auf YouTube übertragen. Die futurezone wird live berichten.

Wiederverwendbares Tansportsystem

Starship ist etwa 20 Meter höher als die aktuelle Mondrakete Space Launch System (SLS) der NASA und ein vollständig wiederverwendbares Transportsystem, das sowohl Besatzung als auch Fracht in die Erdumlaufbahn, zum Mond und zum Mars befördern soll.

Bislang hat die Starship-Oberstufe bereits mehrere suborbitale Flugtests durchgeführt. Die haben gezeigt, dass das Starship beim Wiedereintritt in den Unterschallflug seine Triebwerke erneut zünden kann, um dann vertikal auf der Erdoberfläche zu landen