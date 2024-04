Beim dritten Versuch hat es geklappt: Russlands Angara-A5 ist gestartet

2-mal innerhalb kürzester Zeit hat Russland den Start seiner neuen Trägerrakete abgesagt. Nun ist die neue Rakete vom Typ Angara-A5 für einen Testflug in die Umlaufbahn erfolgreich gestartet.

Rakete in der Umlaufbahn

"Die Maschine läuft, der Flug ist normal", teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in ihrer Liveübertragung am Donnerstag mit. Nach einigen Minuten erreichte der Flugkörper eine Geschwindigkeit von über 25.000 km/h und trat in die Umlaufbahn ein.

Erstmals hob eine Rakete aus der Angara-Serie vom Raumfahrtzentrum Wostotschny rund 150 Kilometer östlich der chinesischen Grenze ab. Vorangegangen waren technische Probleme bei der schweren Angara-5, einer neuen post-sowjetischen Trägerrakete.

