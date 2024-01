Spektakuläres Video: China startet Rakete von Schiff aus

Die Gravity-1 kann tonnenschwere Lasten in den Erdorbit bringen.

Fotos und ein Video zeigen, wie die Rakete abhebt. Ziel der Mission ist es, 3 Yunyao-1-Satelliten ins All zu bringen.

Eine chinesische Rakete, die von dem Unternehmen Orienspace gebaut wurde, hob am Donnerstag ( 11. Jänner ) zu ihrem ersten Flug ab. Die Rakete Gravity-1 startete dabei von einem Schiff im Gelben Meer.

Die Trägerrakete kann eine Nutzlast von bis zu 6,5 Tonnen in die niedere Erdumlaufbahn (LEO) bringen. Bis zu 500 Kilometer in den sonnensynchronen Orbit (SSO) sind es 4,2 Tonnen, 700 Kilometer in den SSO sind es immer noch 3,7 Tonnen.

Gravity-2 und Gravity-3

Orienspace arbeitet noch zusätzlich an der Gravity-2-Rakete. Sie soll bis zu 25 Tonnen in den LEO bringen können. Das entspricht in etwa der Traglast einer Falcon 9 von SpaceX. Mit Gravity-3 sollen sogar 30,6 Tonnen möglich sein.

China schraubt seine Weltraum-Aktivitäten derzeit stark nach oben. Es war schon der 4. Start dieses Jahr. 2023 hat China insgesamt 67 Raketen in den Orbit geschickt, so viele noch nie zuvor.