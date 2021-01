Russland plant neuen Rekordflug zur ISS

Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, will ein bemanntes Raumschiff in neuer Rekordzeit zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Er wolle den Versuch unternehmen, eine Sojus-Raumkapsel nach nur einer einzigen Erdumkreisung an der ISS andocken zu lassen, schrieb Rogosin auf Twitter.