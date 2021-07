Russland schickt 26 Jahre altes Labor-Modul zur ISS

Mit dem veralteten Modul will Russland zeigen, dass das Land noch immer eine Raumfahrtnation ist.

Es sollte schon seit Jahren im All sein, doch ein Start wurde immer wieder verschoben: Am Mittwoch will Russland sein Forschungsmodul mit dem Namen "Nauka" (Wissenschaft) zur Internationalen Raumstation (ISS) schicken.

Eine Trägerrakete vom Typ Proton-M soll das 13 Meter lange Labor am Nachmittag (16.58 Uhr MESZ) vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan zum Außenposten der Menschheit in 400 Kilometer Höhe bringen.

Der Flug soll 8 Tage dauern. Lange ist in Moskau gerätselt worden, ob das fliegende Labor überhaupt jemals zum Einsatz kommt. Unzählige Male sind geplante Starttermine gestrichen worden, weil Probleme auftauchten oder Geld fehlte.