Satellitenbilder zeigen massive Rauchfahne nach NASA-Raketentest

Aus 35.000 Kilometer Höhe

Was darauf nur als kleiner Wolkenfleck erscheint, war am Boden als riesige Rauch- und Wasserdampfwolke zu bewundern. Verursacht wurde sie durch das Verbrennen von rund 2,6 Millionen Liter Treibstoff. Der Satellit befindet sich in einer Umlaufbahn in mehr als 35.000 Kilometer Höhe.

Bei dem Test feuerten die Triebwerke der ersten Stufe des Space-Launch-Systems acht Minuten lang. Der Test fand am Stennis Space Center in Mississippi statt. Die Abgase der Triebwerke wurden vom Teststand seitlich über ein Wasserbecken in einen Wald geleitet.