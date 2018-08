Schottische Akku-Technologie könnte E-Autos in Sekunden aufladen

Forscher der schottischen Universität Glasgow haben eine neue Akku-Technologie entwickelt, die die Ladezeit von Elektroautos erheblich verkürzen könnte. Statt Stunden oder Minuten könnte der Ladevorgang in wenigen Sekunden abgeschlossen sein. Die sogenannte „Hybrid-Elektro-Wasserstoff“-Flow-Batterie setzt auf eine konzentrierte Flüssigkeit, in der die elektrische Energie oder Wasserstoff in der Form von Nano-Molekülen gespeichert werden. Das Aufladen des Akkus könnte somit wie an einer Tankstelle erfolgen: Die alte, verbrauchte Flüssigkeit wird entfernt, neue angereicherte Flüssigkeit wird eingefüllt.