Schwimmende Solarzellen trotzen 8 Meter hohen Wellen im Meer

Das italienische Technikunternehmen Saipem hat in Norwegen den ersten Prototypen seiner schwimmenden Solaranlage in voller Größe vorgestellt, berichtet Offshore Energy. In Gewässern vor der Insel Frøya wurde das System namens XolarSurf ins Wasser gehievt, wo die Meeres-Solaranlage nun ein Jahr bleiben soll. Während dieser Zeit wollen die Betreiber die Leistung des Systems überwachen und analysieren.

Die aus mehreren Modulen bestehende Solaranlage soll bis zu 8 Meter hohe Wellen aushalten und damit selbst rauesten Seebedingungen trotzen. Sie besteht aus mehreren schwimmenden Inseln, auf denen die Solarmodule montiert sind. Jeder Schwimmkörper erzeugt eine Leistung zwischen 35 und 45 kWp.