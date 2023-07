Für erste selbstfahrende Autos wurden 92.778 Magnete vergraben

Schon in den 90er-Jahren wurden selbstfahrende Autos getestet. Navigiert haben sie unter anderem mit Magneten.

Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen, wurde 1994 das National Automated Highway System Consortium (NAHSC) geformt. Mit dabei waren unter anderem der Rüstungskonzern Lockheed Martin, General Motors und die Universität Berkeley, berichtet The Drive . Damit die Autos mit 90er-Jahre-Technologie selbstständig navigieren konnten, musste erst die Straße angepasst werden.

Dazu wurde eine 12 Kilometer lange Teststrecke am Highway I-15 in Kalifornien geschaffen. Die Fahrbahn war nur für die Testfahrten der selbstlenkenden Fahrzeuge freigegeben und durfte nicht von normalen Autos genutzt werden. Zu ihren Besonderheiten gehörten reflektierende Streifen und vergrabene Magnete .

Die Universität Berkeley und General Motors nutzten für ihre Prototypen ein anderes System zur Navigation: Magnete. Dazu wurden in 8 Buick LeSabre Radars und Magnetometer eingebaut. Ein Magnetometer misst magnetische Flussdichten. Damit das Auto so seine Position auf der Straße bestimmen kann, muss es Magnete geben. Deshalb wurden auf einem Testabschnitt 92.778 Magnete unter dem Asphalt vergraben.

Die Streifen waren für die 2 Honda Accords der Ohio-State-Universität . Diese hatten Laserentfernungsmesser, optische Kameras und Radars, also recht ähnlich den Systemen, die heutzutage von selbstfahrenden Autos genutzt werden. An der Bilderkennung mangelte es aber noch. Deshalb mussten die Spuren- und Seitenbegrenzungen der Straße reflektierend sein, damit sie vom System korrekt erkannt werden.

General Motors glaubte an diese Art der selbstständigen Navigation. Deshalb bekam auch das Konzeptauto Buick XP2000 ein Magnetometer. Laut General Motors war das Auto so bereit für die Zukunft, wenn nach der Testphase mehr Highways in den USA mit Magneten ausgestattet werden.