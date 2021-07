Extrem seltener Glas-Oktopus von Roboter gefilmt

Der Glas-Oktopus ist - wie der Name vielleicht vermuten lässt - ein weitgehend transparenter Kopffüßer, der in den Tiefen des Ozeans lebt. Durch seine Haut kann man direkt auf die Organe des Wesens blicken, z.B. auf Nerven oder den Verdauungsapparat. Einer Expedition zu den Phoenix-Inseln östlich von Kiribati hat Glück gehabt und gleich zweimal einen Glas-Oktopus gesichtet. Das hat das Schmidt Ocean Institute nun wenige Tage nach ihrer Rückkehr in einer Presseaussendung verkündet.