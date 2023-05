Heute erreicht uns ein "Alien"-Signal und jeder kann beim Entschlüsseln helfen

Was würde passieren, wenn die Erde von Außerirdischen kontaktiert würde? Wie würde ein solches Signal aussehen? Wer könnte es entschlüsseln? Und wie würde die Menschheit damit umgehen? Diese Fragen stellen sich die europäische Weltraumagentur ESA, SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) und das Green Bank Observatory zusammen mit der Künstlerin Daniela de Paulis. In ihrem Projekt "A Sign in Space" wird der First Contact, also der erste Kontakt mit Außerirdischen, simuliert.

Dafür wurde am 10. Mai ein Signal vom ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt an den europäischen Orbiter ExoMars übermittelt. Dieser wandelte das Signal in Telemetrie um, also um per Fernmessung übertragene Daten. Im heutigen Live-Stream von SETI wird es wieder an die Erde zurückgeschickt. Alle interessierten können sich an der Entschlüsselung beteiligen.