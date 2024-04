Pakete aus dem All: Start-up plant schnellste Zustellung der Welt

Das 2021 gegründete Start-up Sierra Space hat große Pläne. In Colorado, USA, arbeitet man etwa an dem Raumschiff Dream Chaser und an einer privaten Weltraumstation .

Die nötige Vorbestückung schränkt die Flexibilität ein, weil man womöglich nicht genau das schicken kann, was gerade benötigt wird – sondern eben nur, was man gerade im Weltraum hat. Dafür hat man aber eben den Zeitvorteil. Innerhalb von 90 Minuten Hilfsgüter selbst an die abgelegensten Orte bringen zu können, ist bemerkenswert. Mit Flugzeugen würden Stunden vergehen, falls der Ort überhaupt erreicht werden kann – Stichwort „Denied Airspace“ in Kriegs- und Konfliktgebieten.

Konzepte für Hyperschall-Lieferungen

Es gibt Versuche von anderen Unternehmen, innerhalb von 24 Stunden eine Transportrakete starten zu können. In einer lebensbedrohlichen Situation können aber 24 Stunden verdammt lange sein, verglichen zu 90 Minuten.

Einige Firmen versuchen deshalb eine Art Hybrid-Lösung zu entwickeln. So könnte etwa ein Hyperschall-Transportgleiter mit einem Flugzeug in die Luft gebracht werden. Von dort aus startet er in den Orbit und fliegt Richtung Ziel. Dann sinkt er in der Flughöhe, um zu landen oder die Lieferung über dem Zielgebiet abzuwerfen.

Wann Ghost einsatzbereit sein soll, hat Sierra Space nicht genannt. Man werde jetzt ein Beta-Programm starten, um alle Aspekte des Systems zu testen und weiterzuentwickeln.