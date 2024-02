Smarte Ohrringe können Körpertemperatur präzise messen

© Raymond Smith/University of Washington

12.02.2024

Die Messungen am Ohrläppchen sollen wesentlich genauer sein als am Handgelenk oder am Finger.

Smartwatches sowie der angedeutete smarte Ring von Samsung können zwar die Körpertemperatur messen, ihre Präzision wird aber regelmäßig infrage gestellt. Wesentlich genauere Ergebnisse lassen sich beispielsweise erzielen, wenn man die Temperatur am Ohrläppchen misst. Das hat ein Forschungsteam an der University of Washington herausgefunden und daher smarte Ohrringe entwickelt. Mit winzigen Sensoren liefert der Hightech-Schmuck präzise Messergebnisse und erkennt selbst minimale Temperaturschwankungen, heißt es in einer Mitteilung der Universität. ➤ Mehr lesen: Samsung kündigt völlig neues Produkt an

Lange Akku-Laufzeit Die größte Herausforderung bei der Entwicklung der smarten Ohrringe war die Miniaturisierung, so die beteiligten Forscher*innen. Es ist ihnen dennoch gelungen, einen Akku, Sensoren sowie einen Bluetooth-Chip zu integrieren. Am Ohr angebracht werden die Ohrringe übrigens mit einem Magneten. Das Bluetooth-Modul wacht in regelmäßigen Abständen auf und überträgt die Messergebnisse an das Smartphone. Anschließend geht das Modul wieder in den Schlafmodus über, um Energie zu sparen. Die smarten Ohrringe sollen mit einer Akku-Ladung bis zu 28 Tage durchhalten können. Wie die Batterie aufgeladen wird, erklärt das Forschungsteam leider nicht. ➤ Mehr lesen: Die Menstruations-Funktionen der Apple Watch Series 8 im Test

