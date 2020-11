So lange dauert es bis zur Herdenimmunität

Während die Zulassung und Auslieferung diverser Impfstoffe bereits im Gang sind, interessieren sich die meisten Menschen wohl nur für eines: Wann der Albtraum der Corona-Pandemie endlich aufhört. Herdenimmunität wird von Anfang an als ein wesentlicher Faktor genannt, um die unkontrollierte Verbreitung des Virus ein für allemal zu verhindern.

Kombi Impfung und Infektion

Überlegungen, dass 70 Prozent der Bevölkerung durch eine Infektion "auf natürlichem Weg" immun werden, mussten angesichts der erwarteten Opferzahlen und Personen mit Folgeschäden schnell begraben werden. Durch die geplanten Massenimpfungen kann dieser Prozentsatz erreicht werden, ohne dass derart viele Opfer zu beklagen sind. Wie lange es in Kombination von Infektionen und Impfungen dauern wird, haben Datenwissenschaftler der Süddeutschen Zeitung nun errechnet.

Dem Modell zufolge, dass sich auf die Region Baden-Württemberg konzentriert, wird es elfeinhalb Monate dauern, bis die Schwelle zur Herdenimmunität erreicht ist. Beginnt man Anfang des kommenden Jahres mit den Impfungen sollte es also Anfang 2022 soweit sein. Der Zeitplan ist freilich von einigen Annahmen abhängig. So geht das Modell davon aus, dass Baden-Württemberg ab Mitte Januar etwa 1,3 Millionen Impfungen durchführen kann.

Großveranstaltungen schon früher denkbar

Legt man die Berechnung auf die Bundesrepublik und vergleichbare Länder wie Österreich um, sollte man zu einer ähnlichen Zeitspanne kommen. So lange der Ausblick mit fast einem Jahr Immunisierungsphase erscheint, könnte das Leben bereits früher wesentlich erleichtert werden, folgert die Zeitung.

So könnte die Immunität nach fünf Monaten schon so weit fortgeschritten sein, dass viele Beschränkungen unnötig werden. Auch Großveranstaltungen könnten bereits in acht Monaten oder früher durchgeführt werden, solange zumindest gewisse Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.