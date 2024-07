So seht ihr den Start der Ariane-6-Rakete im Livestream

Am Dienstagabend ist es endlich soweit: Die europäische Rakete Ariane 6 startet. Hier könnt ihr das Ereignis live verfolgen.

Der Start vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ist nun für 21:00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) geplant. Ursprünglich war der Start für 20:00 Uhr MESZ vorgesehen, wurde jedoch um eine Stunde verschoben. Die ESA überträgt den Start der Ariane 6 per Live-Stream auf ESA-TV und auf YouTube . Auf Twitter warnt die ESA aktuell vor gefälschten Übertragungs-Streams des Ariane-6-Starts.

Heute ist ein historischer Tag für die europäische Raumfahrt, denn am Dienstagabend soll mit der Trägerrakete Ariane 6 erstmals wieder eine Rakete der Europäischen Weltraumagentur ESA starten. Es ist die erste europäische Rakete seit Juli 2023, die ins All fliegt. Zugleich ist es der Jungfernflug der Ariane 6, die auf die Ariane 5 folgt.

Die Rakete befindet sich auf der Startrampe. Bereits am Morgen wurde das 90 Meter hohe Gerüst entfernt, das für abschließende Arbeiten an der Ariane-6-Rakete aufgebaut worden war. Derzeit ist man optimistisch, dass der Start gelingt. Das Wetter am Weltraumbahnhof ist günstig und dürfte sich nicht negativ auf den Start auswirken, sagte Anne-Sophie Chassagnou von der französischen Weltraumbehörde CNES.

Die Rakete ist 56 Meter hoch und wiegt 540 Tonnen. Mit ihr werden 8 Satelliten ins All gebracht. Außerdem sollen 5 Experimente durchgeführt werden.