Stellare Apokalypse: So wird die Sonne unser Sternsystem zerstören

Für Planeten, Monde und Asteroiden , die an diesen Weißen Zwergen vorbeiziehen, hat das fatale Auswirkungen. „Die enorme Schwerkraft der Weißen Zwerge reisst diese kleinen planetarischen Körper in immer kleinere Stücke“, sagt der leitende Forscher Amornrat Aungwerojwit . Die Stücke fliegen dann auf einer chaotischen Bahn weiter. Dabei kollidieren sie und werden nach und nach zermahlen.

Dann dehnt sie sich etwa auf das 100-fache ihrer ursprünglichen Größe aus und wird zu einem Roten Riesen . Schließlich fällt sie zu einem Weißen Zwerg in sich zusammen, also einem gestorbenen Stern, dessen Brennstoff vollständig aufgebraucht ist.

"Die unvorhersehbare Natur dieser Transits kann Astronom*innen in den Wahnsinn treiben - in der einen Minute sind sie da, in der nächsten sind sie weg. Das ist ein Hinweis auf ihre chaotische Umgebung", erklärt Boris Gaensicke. Die Studie wurde im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Chaos in unserem Sonnensystem

Übertragen auf das Sonnensystem sieht es zumindest für die inneren Planeten Merkur und Venus schlecht aus. Sie würden laut Studie mit ziemlicher Sicherheit von der Sonne zermalmt und verschlungen.