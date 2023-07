"Kannibalistischer" Plasma-Auswurf der Sonne trifft Erde heute

Der erste koronale Masseauswurf vom Sonnenfleck AR3370 aus fand am 14. Juli statt. Dabei handelte es sich um eine „ Dunkle Eruption “, also um einen Auswurf von ungewöhnlich kühlem Plasma. Das erscheint dunkel im Vergleich zur sehr heißen Sonne.

Der zweite Auswurf folgte am 15. Juli vom deutlich größeren Sonnenfleck AR3363. Laut dem Zentrum für Weltraumwetter des National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wird dieser Sonnensturm den ersten schlucken und am heutigen 18. Juli die Erde treffen (hier). Beide Sonnenstürme wurden nur als mittelstark (C-Klasse) eingestuft. Kombiniert dürften sie aber in den moderaten Bereich der stärksten Kategorie, G1 oder G2, fallen.

G-Klasse-Sturm kann Stromnetz stören

Trifft ein G1-Sonnensturm die Erde, könnte er für leichte Störungen des Stromnetzes und von Satelliten sorgen. Ein G2-Klasse-Sturm könnte ebenfalls für Störungen des Stromnetzes und kaputte Transformatoren sorgen. Die Bodenstationen für die Steuerung von Satelliten könnte eingreifen müssen, sollten die Satelliten die Orientierung verlieren. Zudem könnte sich der Orbit der Satelliten verändern. Funkverbindungen könnten in hohen Breitengraden gestört sein und Polarlichter können bis in tiefere Breitengrade sichtbar sein.

➤ Mehr lesen: Sonnensturm zerstört 40 Starlink-Satelliten