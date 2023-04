So helfen Streetworker jungen Menschen im Internet

Um ausgegrenzte junge Menschen wieder in gesellschaftliche Diskurse einzubinden, soll Sozialarbeit auch digital stattfinden.

Um Betroffene online zu unterstützen und wieder in die analoge Welt einzubinden, wollen Charlotte Sweet und Franz Schiermayr von der Abteilung „Soziale Arbeit “ der Fachhochschule OÖ gemeinsam mit dem Verein „ Initiativen für soziale Integration“ (ISI) , dem Zentrum für Migrant*innen „migrare“ und der Jugendinfostelle „Akzente“ die klassische Streetwork ins Internet verlagern.

Mobbing, Gewalt, Sucht, Armut: Viele junge Menschen werden tagtäglich von unterschiedlichen Ängsten begleitet. Manche fühlen sich vom öffentlichen gesellschaftlichen Diskurs ausgegrenzt. Sie tauchen dann oft ins Internet ab und flüchten in virtuelle Lebensräume, wie Online-Spieleplattformen, soziale Netzwerke oder Foren . Am öffentlichen gesellschaftlichen Leben nehmen sie kaum noch teil. Die reduzierten sozialen Kontakte führen nicht selten zu Einsamkeit und Isolation.

„Lebenswelten erweitern sich. Soziale Unterstützung muss diese Lebenswelten mitdenken und auch dort Unterstützung anbieten können“, sagt Schiermayr im futurezone-Gespräch. Wie das konkret in die Praxis umgesetzt werden kann, ist Gegenstand des Forschungsprojekts „ Artificial Eye “. Ziel ist es, eine standardisierte Handlungsanleitung für soziale Arbeit in digitalen Räumen zu entwickeln.

Sukzessiv Mehrkontakt

Die Sozialarbeitenden müssen aktiv in diese Plattformen einsteigen und die Zielgruppe ansprechen. Wie die Kontaktarbeit stattfindet, hänge von dem jeweiligen digitalen Raum ab, sagt Co-Projektleiterin Sweet: „Die Sozialarbeitenden müssen sich an diese Lebensräume anpassen, da sie unterschiedlich genutzt werden.“ Oft seien es Foren, in denen sich Menschen mit bestimmten Fragen bewegen.

„Es gibt mehrere Möglichkeiten, an die Menschen heranzutreten, etwa über Streaming oder Spiele. Dabei schließt man erste Kontakte und durch diese dann weitere Kontakte. Zum Teil wird man auch eingeladen zu bestimmten Gruppen, etwa zu einer Gaming-Gruppe. So entsteht sukzessiv Mehrkontakt“, ergänzt Schiermayr.