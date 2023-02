SpaceX: Flug zur ISS abgebrochen, Crew verlässt die Kapsel

Weder das Raumfahrzeug noch die Besatzung seien dadurch zu Schaden gekommen, heißt es in dem Tweet weiter. Fast eine Stunde lang mussten Stephen Bowen, Warren Hoburg , Andrej Fedjajew und Sultan al-Nijadi weiter in der Kapsel ausharren und darauf warten, dass der Treibstoff abgelassen wurde.

Die Crew-6 sollten auf der ISS die Auswirkungen der Mikrogravitation auf Flammen und Immunität testen sowie Mikroorganismen außerhalb der Raumstation sammeln, wie es seitens der US-Weltraumbehörde NASA hieß. Wann ein neuerlicher Starversuch unternommen werden soll, ist noch nicht bekannt.

Erst am Sonntag dockte eine russische Sojus-Kapsel an die ISS an. Das im Rahmen der "Rettungsboot"-Mission entsandte russische Raumschiff MS-23 lieferte medizinische Geräte und Ausrüstung für wissenschaftliche Instrumente und soll die zuvor an der ISS angedockte Fähre MS-22 ersetzen, die ein Leck hat. Im September soll es die Raumfahrer Sergej Prokopjew, Dmitri Petelin und Frank Rubio, die sich derzeit als Teil der Crew-5 auf der ISS befinden, zur Erde zurückbringen.