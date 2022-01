Video: SpaceX-Dragon bringt Mikroskop und Proben zurück zur Erde

Das SpaceX-Raumschiff verlässt die ISS mit jeder Menge spannendem Frachtgut an Bord.

Mit dem Dragon-Schiff kommen am Sonntag ein ausgedientes Mikroskop und Proben aus Studien zu Kolloiden und zellulärer Signalübertragung zur Erde. Sie verlassen die Internationale Raumstation (ISS) am Sonntag an Bord der Dragon von SpaceX Richtung Erde. Die NASA überträgt den Event live . Der Abdock-Prozess beginnt um 16.40 Uhr am Sonntag.

Das Dragon-Schiff kam am 22. Dezember 2021 auf der ISS an und macht sich nun bereits wieder auf den Rückweg. Diese schnellen Rückflüge ermöglichen Wissenschaftler*innen zufolge zusätzliche Beobachtungen und Analysen ihrer Experimente im Kennedy Space Center, wodurch die Auswirkungen der Schwerkraft auf die Proben minimiert werden. Die Wissenschaftler*innen können dann in ihren Heimlabors eingehendere Analysen durchführen.

Lichtmikroskop als Diagnosetool

Ein hochmodernes Lichtmikroskop, das Light Microscopy Module (LMM), wurde 2009 zur Station gebracht und kehrt nun an Bord der Dragon zur Erde zurück. Dieses leistungsstarke Diagnosetool ermöglichte eine neuartige Erforschung mikroskopischer Phänomene in der Mikrogravitation. Es schafft es außerdem, Bilder und Videos in vielen Vergrößerungsstufen aus der Ferne zu erfassen.

Wissenschaftler*innen nutzten dieses Werkzeug für die Mikrogravitationsforschung an Kolloiden. Das sind winzige Partikeln, die in einer Flüssigkeit suspendiert sind, die zu Fortschritten bei Formulierungen und der Haltbarkeit von Konsumgütern wie Zahnpasta und Shampoo, 3D-Druck und Technologien zur Erkennung von Flugsand auf dem Mars beitrugen.