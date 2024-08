SpaceX musste Raketenstart im letzten Augenblick abbrechen

Eine Falcon-9-Rakete von SpaceX hätte am Sonntag 23 Starlink-Satelliten in den Weltraum bringen sollen. Die Rakete stand auf der Abschussrampe am Kennedy Space Center in Florida bereit, der Countdown befand sich in der finalen Phase. Doch kurz vor dem Liftoff blieb der Countdown stehen.

46 Sekunden bevor die Rakete die Erdoberfläche verlassen sollte, wurde das Startprozedere abgebrochen. Warum die Falcon 9 nicht wie vorgesehen starten konnte, blieb unbeantwortet. Einen konkreten Grund nannte das Weltraumunternehmen nicht.

