So könnt ihr den Starship-Launch im Livestream verfolgen

SpaceX gibt Starship-Starttermin bekannt, kündigt Livestream an

16.11.2023

SpaceX hat den Starttermin für den nächsten Starship-Flugversuch bekannt gegeben und die Liveübertragung angekündigt.

Im April ist mit dem Starship die größte Rakete der Welt zu ihrem ersten Flug in den Orbit aufgebrochen. Aufgrund einer Fehlfunktion musste die Rakete in einer Höhe von 39 Kilometern aus Sicherheitsgründen gesprengt werden. Ihre Umlaufbahn im All konnte das Starship von SpaceX zwar nicht erreichen, dennoch gilt der erste Startversuch als Erfolg. Nun steht der nächste Versuch an, die Riesenrakete in den Erdorbit fliegen zu lassen. ➤ Mehr lesen: Spektakuläres Video zeigt Starship-Start in Zeitlupe

Starship-Launch im Livestream Alle notwendigen Freigaben durch die Flugaufsichtsbehörden sollten zeitgerecht erteilt werden, gibt sich SpaceX-CEO Elon Musk zuversichtlich. Sollte dies der Fall sein und Technik sowie Wetter mitspielen, wird die Starship-Rakete am morgigen Freitag, 17. November, um 14 Uhr MEZ abheben. Die Rakete steht jedenfalls auf der überarbeiteten Startrampe auf dem SpaceX-Testgelände in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas bereit. Der Livestream, in dem der Launch zu sehen sein wird, startet 35 Minuten vor dem geplanten Lift-off. Übertragen wird der Raketenstart auf X (Twitter) und der SpaceX-Website. ➤ Mehr lesen: Mysteriöses Raumschiff der Space Force fliegt mit Falcon Heavy ins All SpaceX gibt auf seiner Website jedoch zu bedenken, dass es sich um einen Testflug handelt, bei dem sich der Zeitplan jederzeit ändern kann. Um auf dem Laufenden zu bleiben, sollte man den SpaceX-Account auf X verfolgen.

Rekordgröße 119 Meter ragt die Schwerlastrakete in die Höhe. Die pensionierte Saturn-V-Rakete der NASA, die bei den Mondlandungen ab den 1960er-Jahren eingesetzt wurde, erreichte eine Höhe von 110 Metern. Das Space-Launch-System der NASA (SLS Block 1), die aktuell stärkste Rakete, die bereits in den Orbit geflogen ist, ist 98 Metern hoch. Für die Relation: Die Spitze des Wiener Stephansdoms liegt 137 Meter über dem Boden. Auch wenn die schiere Größe des Starships beeindruckend ist, kommt es bei Weltraumraketen in erster Linie auf die Nutzlast und das Nutzvolumen an, die sie in den Erdorbit und darüber hinaus befördern können. Aufgrund der unterschiedlichen Funktionsweisen ist hier ein direkter Vergleich etwas schwierig. ➤ Mehr lesen: Starship-Start erzeugte 155 Hektar großes Trümmerfeld, äscherte Tiere ein

Die Rakete Toggle Infobox 2 Stufen

Das riesige Weltraumgefährt besteht aus 2 Raketenstufen: Starship und Super Heavy Starship

Die obere Raketenstufe ist 50 Meter hoch und bietet Platz für die Besatzung sowie die Fracht. Angetrieben wird das Raumschiff derzeit von 6 Raptor-Triebwerken Super Heavy

Der 69 Meter hohe Booster hat 33 Raptor-Triebwerke, die allesamt gleichzeitig zünden Erneute Nutzung

Anders als bei der SLS-Konkurrenz sollen die beiden Stufen der Riesenrakete nach dem Start wieder auf der Erdoberfläche landen können, sodass sich große Teile der Rakete wiederverwenden lassen