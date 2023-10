Sternschnuppen: Die Draconiden erreichen jetzt ihren Höhepunkt

Noch bis zum 10. Oktober sind die Sternschnuppen der Draconiden am Nachthimmel zu sehen. Das Maximum wird für den 9. Oktober erwartet. Die Draconiden gelten aber als launisch und schwer berechenbar, weshalb auch schon am 8. Oktober oder erst am 10. Oktober mehr von ihnen zu sehen sein könnten.

Die Jahreszeit ist heuer jedenfalls gut. Der nur etwa ein Viertel beleuchtete Mond geht erst nach Mitternacht auf – der nächste Vollmond ist erst am 28. Oktober.

Schon kurz nach Sonnenuntergang zu sehen

Dadurch können schon kurz nach Sonnenuntergang, hoch im Nordwesten, die gelben Sternschnuppen beobachtet werden. Als Orientierungshilfe sucht man das Sternbild des großen Bären und des kleinen Bären.

Die Sternschnuppen sind über den großen Bären und links neben dem kleinen Bären am besten zu sehen, berichtet fr.de. Beim Finden der Sternbilder können Apps helfen.

Die Draconiden sind langsam und dadurch gut zu sehen – wenn sie auftauchen. Ihr Ruf launisch zu sein kommt von der immer unterschiedlichen Häufigkeit, mit der sie zu sehen sind. Für dieses Jahr werden nur 10 Sternschnuppen pro Stunde erwartet. Für 2011 gab es aber auch schlechte Prognosen, dann waren es aber teilweise 300 pro Stunde. 2018 waren es in einem Zeitfenster von 4 Stunden immerhin 150 – ebenfalls deutlich mehr als 10.