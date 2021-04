Studie zeigt, wie sich Menschen von Algorithmen beeinflussen lassen

Menschen neigen dazu, das zu tun, was der Algorithmus ihnen sagt. Das gilt sowohl, wenn der Algorithmus vorschlägt, für einen bestimmten Kandidaten bei einer Wahl abzustimmen, als auch bei Vorschlägen von Dating-Apps, welcher Partner am beste zu einem passt. So könnte man die Studienergebnisse zusammenfassen, die zwei Forscher*innen veröffentlicht haben.



Ujué Agudo und Helena Matut, zwei Wissenssschaftler*innen der Universität De Deusto in Spanien, haben die Studie auch vor kurzem publiziert. Sie zeigt, wie einfach es ist, Menschen mit Algorithmen zu beeinflussen.



Die beiden haben insgesamt vier Experimente durchgeführt und dabei schon ein paar Unterschiede festgestellt in der Art, wie der Algorithmus die Nutzer*innen versucht hat, von dem Ziel zu überzeugen, jemand bestimmtes zu wählen oder zu daten, berichtet The Next Web. Da gab es etwa die versteckte oder die explizite Art, die Message zu transportieren. Die Forscher*innen kamen aber in allen Fällen zu dem Schluss, dass es wichtig sei, Menschen über Algorithmen aufzuklären und diesen beizubringen, warum sie diesen nicht immer blind vertrauen sollten.