Sumitomo meldet Durchbruch bei der Herstellung von Perowskit-Solarzellen

Mit der Hilfe einer Plasmakanone soll die Massenproduktion günstiger und einfacher werden.

Klassische Solarzellen nutzen als Basis Silizium. Diese sind zwar langlebig, aber teuer in der Herstellung und nicht besonders flexibel.

Um diese zu ergänzen, wird viel Hoffnung in Perowskit-Solarzellen gesteckt. Die können nicht nur einfacher dünn produziert werden, sondern sind theoretisch auch günstiger in der Herstellung. Dabei gibt es aber noch Probleme, die der Massenfertigung im Weg stehen. Eines davon will das japanische Unternehmen Sumitomo gelöst haben.

Auftragen der Transportschicht für die Elektronen

Sumitomo nennt es einen Durchbruch. Dabei geht es um den Prozess die Elektronentransportschicht (ETL) aufzutragen. ETLs sind essenziell für Perowskit-Solarzellen. Sie werden entweder über oder unter der Perowskit-Schicht aufgetragen, die die Elektrizität erzeugt. Sie ermöglichen, dass die von der Perowskit erzeugten Elektronen effizient zur Elektrode fließen.

Daraus ergeben sich 2 Grundvoraussetzungen an die ETL: Erstens müssen sie die Leitfähigkeiten für diese Elektronen aufweisen. Zweitens müssen sie so auf Perowskit aufgetragen werden können, dass dieses nicht beschädigt wird. Und das ist eine Herausforderung, weil Perowskit sehr empfindlich gegenüber hohen Temperaturen ist.

Daher entfallen viele der üblichen, industriellen Methoden, mit denen ETLs mit hohen Temperaturen aufgetragen werden. Eine Alternative ist chemisch statt thermisch, was aber die Produktionskosten in die Höhe treibt und die Nutzung von giftigen oder entflammbaren Gasen erfordert.