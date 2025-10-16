Neuartiger Superakku soll E-Autos revolutionieren

Forschende der University of Limerick haben eine Batterie entwickelt, die die Stärken von Lithium- und Natrium-Akkus vereint.

Lithium-Ionen-Akkus sind jene wiederaufladbare Batterien, die in einer Vielzahl von elektronischen Geräten, zum Beispiel E-Autos, vorkommen. Lithium ist leicht und hat den Vorteil, dass damit viel Strom gespeichert werden kann.

Gleichzeitig ist Lithium aber begrenzt verfügbar. Nur wenige Länder liefern das weiße Metall, was zu einer ökonomischen Abhängigkeit führt und Lieferkettenprobleme zur Folge haben kann. Je nach Abbaumethode gehen mit dem Abbau von Lithium auch Umweltprobleme einher.

Natrium hingegen ist ein Alkalimetall, das in der Erdkruste häufig vorkommt, wodurch die Produktion von Batterien günstiger gestaltet werden kann. Allerdings gehen Natrium-Akkus generell mit einer geringeren Energiedichte und Lebensdauer einher.

Forschende der University of Limerick haben nun einen Akku entwickelt, der die Stärken von Lithium- und Natrium-Akkus vereinen soll. Zum ersten Mal sollen solche Vollzellen-Dualkationenbatterien entwickelt worden sein, heißt es von den Forschenden. Die Ergebnisse der Studie wurden im Journal Nano-Energy veröffentlicht.

Wie ein Akku funktioniert

Akkus ermöglichen es, chemische in elektrische Energie umzuwandeln. Das funktioniert, indem geladene Teilchen, sogenannte Ionen, im meist flüssigen Elektrolyten von der Anode zur Kathode, also vom negativen zum positiven Pol, und wieder zurück wandern.

Bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus besteht die Kathode meist aus Lithium. Die Lithium-Ionen wandern dann durch den Elektrolyten zu einer Anode, die aus leitfähigen Metallen oder Mineralien, wie Graphit, besteht.