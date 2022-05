In Wiener Anlage entsteht aus Klärschlamm und Holz grüner Treibstoff

So sieht die Synthesegasanlage in Wien-Simmering aus

In einer Riesenanlage in Simmering wird zu Forschungszwecken Synthesegas produziert und zu Diesel oder Wasserstoff weiterverarbeitet.

Am Standort der Sondermüllverbrennungsanlage in Wien-Simmering ist dieser Tage eine neue Forschungsanlage in Betrieb genommen worden, bei der es um die Erzeugung von grünen Treibstoff geht. Die mehr als imposant wirkende Anlage mit einem Leistungsumfang von einem Megawatt ist in der Lage, synthetisches Erdöl zu produzieren und in weiteren Schritten Kerosin oder Diesel. Es ist weltweit die erste Anlage in dieser Dimension. Sie wirkt riesig und umfasst mehrere Stockwerke, in denen jeweils unterschiedliche Prozesse stattfinden, wie der Lokalaugenschein der futurezone gezeigt hat.



Im obersten Stockwerk beginnt es: Dort wird die Anlage mit Holzabfällen, Klärschlamm und Rückständen der Papierindustrie „gefüttert“ und am anderen Ende, sozusagen im Keller, kommt ein Synthesegasgemisch heraus, das in Folge weiterverarbeitet werden kann, wie Philipp Krobath, Projektleiter von Wien Energie, beim Rundgang erklärt.

Lokalaugenschein der Synthesegas-Forschungsanlage

Was damit gemacht werden kann „Im ersten Schritt können wir hier synthetisches Erdöl erzeugen. Die OMV veredelt das zu Diesel oder Kerosin. Der grüne Diesel könnte im Schwerverkehr eingesetzt werden, das grüne Kerosin in der Luftfahrt, in der es derzeit sonst kaum CO2-freie Alternativen gibt“, sagt Krobath im Gespräch mit der futurezone. „Unser Ziel ist es, ein Barrel Rohöl pro Tag herzustellen“, erklärt der Projektleiter. Dazu müssen etwa 250 Kilo Holzabfälle pro Stunde in Gas umgewandelt werden.

In dieser Infografik ist beschrieben, wie der Prozess genau abläuft © Infografik Wien Energie

Wie der Prozess technisch funktioniert Zum Einsatz kommen bei der Anlage mehrere technologische Verfahren. Eines davon hat es schon im 2. Weltkrieg gegeben: die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese. Diese Technologie beruht auf zwei Reaktoren, die mit dem Ausgangs- bzw. Brennstoff gefüllt sind. Zuerst wird dieser Brennstoff unter Zugabe von Dampf hoch erhitzt und damit ein Synthesegas mit einem hohen Anteil an Wasserstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid erzeugt. Im Anschluss wird dieses Synthesegas in einem zweiten Reaktor zu umweltfreundlichen Dieseltreibstoff, Wasserstoff oder Erdgas weiterverarbeitet.



Dieser zweiteilige Prozess wird auch als „Zwei-Bett-Wirbelschicht“-Technologie bezeichnet und sie wurde von der Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH (BEST) in den vergangenen 15 Jahren gemeinsam mit der TU Wien massiv weiterentwickelt. Jetzt kommt das Verfahren erstmals bei einer Anlage im Industriemaßstab zum Einsatz. „Die Anlage ermöglicht uns ambitionierte angewandte Forschung in Kernbereichen der biobasierten Ökonomie“, erklärt Walter Haslinger, CEO von BEST bei der offiziellen Präsentation.



Das bedeutet, dass auch erforscht werden soll, ab wann sich die Synthesegaserzeugung überhaupt rechnen könnte. Der derzeitige Preis würde etwa beim Zwei- bis Dreifachen des jetzigen Dieselpreis liegen, heißt es. Die Gesamtkosten für das Forschungsprojekt belaufen sich auf 8,8 Millionen Euro.

Getestet wird mit Bussen der Wiener Linien Anfang 2023 will man den aus der Anlage gewonnenen grünen Treibstoff erstmals bei den Bussen der Wiener Linien einsetzen, wie Krobath erzählt. Im Zuge dessen soll auch getestet werden, wie hoch der Anteil an Emissionen genau sein wird, je nachdem wie stark man das Synthesegemisch verändert. Insgesamt fallen aber deutlich weniger Partikelemissionen an als bei fossilem Diesel.



„Künftig könnte eine solche Anlage im Industriemaßstab bis zu 10 Millionen Liter grünen Treibstoff pro Jahr erzeugen und damit bis zu 30.000 Tonnen fossiles CO2 einsparen“, sagt Wien-Energie-Geschäftsführer Karl Gruber. Damit könnte man die gesamte Öffi-Busflotte Wiens klimaneutral betanken.

