Training nach der Hüft-OP: Der Fernseher gibt Feedback

"In Österreich gibt es je knapp 20.000 Hüft- und Kniegelenks-OPs pro Jahr. So ein Implantat ist ein hochqualitatives und nicht gerade günstiges Teil. Es soll nachhaltig funktionieren ", sagt Widhalm. Oft sei der Umgang mit einem neuen Gelenk für Menschen nicht so einfach. Einige haben durch Schmerzen vor der Operation Bewegungsmuster wie Hinken entwickelt, die sich nicht leicht abgewöhnen lassen.

Die FH Campus Wien erforscht an den Forschungszentren Gesundheitswissenschaften sowie Digital Health and Care eine neue Möglichkeit, um Patientinnen und Patienten zuhause jene Rückmeldungen zu geben, die für einen optimalen Lernfortschritt benötigt werden und auch die Motivation zum Eigentraining fördern.

Wochenlange Nachbehandlung

Bei der Nachbehandlung nach Hüftgelenksoperationen gibt es keinen einheitlichen Behandlungspfad, was durchaus auch an der Heterogenität der Patientinnen und Patienten liegen könnte. Meist werden Patientinnen und Patienten schon wenige Tage nach dem Eingriff in das häusliche Umfeld entlassen. 4 Wochen dauert es üblicherweise, bis sie wieder annähernd frei, also ohne Krücken, gehen können. Zur Rehabilitation steht die 3-wöchige stationäre Reha oder eine ambulante Begleitung zur Verfügung.

Für Betroffene, welche körperlich in der Lage sind selbständig funktionelle Übungen auszuführen, wäre eine medizinische Trainingstherapie in Kleingruppen ideal, in welcher 2- bis 3-mal wöchentlich Bewegungsübungen durchgeführt werden – zusätzlich zu täglichen Übungen daheim.

Die Anleitungen für Übungen zuhause bekommen Betroffene meist in Papierform mit. Mit Text und Bildern wird beschrieben, was dabei zu tun ist. Eine Rückmeldung, ob die Übungen korrekt ausgeführt werden, gibt es dabei in den seltensten Fällen. 3 Monate nach der Operation sollen sich Patientinnen und Patienten im Alltag wieder völlig selbstständig bewegen können. Danach gilt es, die körperliche Fitness zu steigern.