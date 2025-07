Größtes Raketentriebwerk der Welt explodiert bei Testzündung

In Zukunft soll das Raketentriebwerk die riesige SLS-Rakete der NASA in das Weltall befördern. Bis dahin ist es aber noch ein weiter weg, wie der erste Test des so genannten BOLE-Boosters gezeigt hat. Dieser endete nämlich in einer gewaltigen Explosion.

Hergestellt wird das Triebwerk von Northrop Grumman, der den Booster als das "weltweit größte und leistungsstärkste Feststoffraketentriebwerk für die bemannte Raumfahrt" bezeichnet. Der Static-Fire-Test hat Ende Juni auf einem Testgelände im US-Bundesstaat Utah stattgefunden.

