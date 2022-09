Ukrainische Astronomen: Tonnenweise UFOs über Kiew

In Zusammenarbeit mit der NASA und dem Pentagon hat die Ukraine US-Instrumente verwendet, um den Himmel über Kiew zu studieren. Die Resultate sind bizarr, denn wie es aussieht sind über der ukrainischen Hauptstadt haufenweise UFOs unterwegs.

In der Studie, die auf dem Preprint-Server Arxiv.org veröffentlicht wurde, wird der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nicht erwähnt. Die Mitarbeit des US-Verteidigungsministeriums legt aber nahe, dass die verwendeten Geräte auch dafür verwendet werden könnten, um feindliche Flugzeuge aufzuspüren.

"Wir sehen sie überall"

“Wir sehen sie überall”, schreibt Forscher und Erstautor Boris Zhilyaev in dem Paper. Laut Zhilyaev wurde man von der NASA beauftragt, über dem Observatorium von Kiew und in einer Ortschaft 130 Kilometer südlich von Kiew auf die Jagd nach den unbekannten Flugobjekten und unerklärbaren Luftphänomenen, sogenannten UAPs, zu gehen.

Die UFOs wurden von den ukrainischen Forschern “Phantome” und “Cosmics” getauft. Phantome sind tiefschwarz und absorbieren jegliche Strahlung, die auf sie fällt. Außerdem seien sie extrem schnell: Mit normalen Kameras sei es kaum möglich, ein Foto oder Video von ihnen aufzunehmen. Cosmics sind in der Regel heller als der Hintergrund.

Bis zu 15 Kilometer pro Sekunde schnell

Die Studie schließt jedoch nicht darauf, dass es sich bei den Beobachtungen um Kriegsgerät handeln könnte. Stattdessen unterstreicht sie nur die große Geschwindigkeit der Objekte. “Phantome konnten wir in der Troposphäre in einer Höhe von 10 bis 12 Kilometern beobachten. Wir schätzen ihre Größe auf 3 bis 12 Meter und ihre Geschwindigkeit auf bis zu 15 Kilometer pro Sekunde ein”, schreiben die Forscher. Zudem seien sie einzeln oder in Gruppen unterwegs.

Es wäre sicher einfach zu behaupten, dass bei den Beobachtungen Raketen oder andere militärische Flugkörper entdeckt wurden. Die Wissenschaftler bestehen aber darauf, dass es sich um Objekte “unbekannter Herkunft” handle.

Wieder vermehrt UFO-Sichtungen

UFOs traten in den letzten Monaten wieder vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit, nachdem die US Navy einige Beobachtungen von unbekannten Flugobjekten machen konnte. Auch in einem Papier des US-Kongresses war die Rede, dass man künftig zwischen Flugobjekten menschlichen und nicht-menschlichen Ursprungs unterscheiden möchte. Im Juni kündigte die NASA außerdem ein spezielles Forschungsprogramm an, das UAPs (Unidentified Aerial Phenomenon) näher untersuchen soll.