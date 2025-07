Ventilatoren können bei Hitzewellen mehr schaden als nutzen

Eine leichte Brise macht selbst hohe Temperaturen erträglich. Doch wenn die Hitze zu groß wird und die Luftfeuchtigkeit sinkt, kann ein Ventilator nachweislich die Belastung auf das Herz-Kreislaufsystem erhöhen. Das haben australische Forscher herausgefunden.

Sie haben die Auswirkung eines Ventilators auf über 60-jährige Probanden in verschiedenen Szenarien untersucht. Alle 58 Teilnehmer - 27 davon litten in der Vergangenheit an Herzkrankheiten - mussten 3 Szenarien über sich ergehen lassen. In einem wurde nur der Ventilator (4m/s) eingeschaltet, in einem nur die Haut mit warmen Wassernebel besprüht, in einem weiteren gab es sowohl den Wassernebel als auch den Ventilator und beim Kontrolltest gab es weder noch.

Körpertemperatur geringfügig niedriger

Der Ventilator wurde bei den Versuchen jeweils 1 Meter vom Testobjekt entfernt aufgestellt. Die Raumtemperatur lag bei 38 Grad und 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, was einer starken Hitzewelle entspricht.

Die Verwendung eines Ventilators allein brachte dabei wenig - im Vergleich mit dem Kontrolltest nahm die Körpertemperatur der Probanden beim Test mit Ventilator nur 0,1 Grad ab. Der zusätzliche Einsatz des Sprühnebels änderte die Körpertemperatur zwar nicht, das allgemeine Befinden war in diesem Test allerdings am höchsten. Der Einsatz von Sprühnebel allein brachte zwar keine Minderung der Körpertemperatur, war allerdings besser als nichts.

Vorsicht bei großer Hitze

Bei besonders großer Hitze (45 Grad Celsius und 15 Prozent Luftfeuchtigkeit) brachte der Ventilator allerdings keine Hilfe - im Gegenteil. Er transportierte die heiße Luft eher zum Körper, wodurch die Körpertemperatur im Schnitt um 0,3 Grad anstieg. Auch Sprühnebel halfen in diesem Szenario nichts mehr. Die Probanden gaben durch die Reihe an, sich mit Ventilator unwohler zu fühlen als ohne Ventilator.

Die Untersuchung zeigt, dass Ventilatoren bei besonders hohen Temperaturen nicht geeignet sind, um den Körper zu kühlen. Auf gesundheitlich angeschlagene Personen ohne Zugang zu einer Klimaanlage muss man daher während einer Hitzewelle besonders achten und ihnen etwa gemeinschaftliche Kühlzonen zur Verfügung stellen.