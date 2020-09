Venus: Möglicher Hinweis auf außerirdisches Leben entdeckt

Auf einem Felsenplaneten wie der Venus, wo die Bedingungen weit weniger extrem seien, sei eine nicht biologische Erzeugung des Gases praktisch auszuschließen. Der dafür benötigte Energieverbrauch könne nach dem jetzigen Stand der Forschung nur von Lebewesen - in diesem Fall außerirdischem Leben - erzeugt werden, sind sich die Forscher einig.

Erste Kritik an Methode

An den veröffentlichten Erkenntnissen der Wissenschafter gibt es allerdings bereits Kritik. So stellte der Astronome John Carpenter die Messungen des Gases in Frage. Um das Gas mittels Teleskopen aufzuspüren, müsse man aufgrund des schwachen Signals die verfügbaren Daten extrem hochrechnen. Möglicherweise habe man Moleküle aufgeschnappt, die eine ähnliche oder gleiche Frequenz wie Monophosophan aufweise.

Um das Gas zweifelsfrei nachweisen zu können, müsse das Team weitere Untersuchungen auf anderen elektromagnetischen Frequenzspektren durchführen. Die Forscher stellen diese Kritik gar nicht in Abrede. Das sei ursprünglich auch der Plan gewesen. Die Corona-Krise habe diesen aber zunächst vereitelt. Man wolle diese Überprüfungen aber selbstverständlich nachweisen.