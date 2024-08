Vertikales Laufband in Innsbruck simuliert Spaziergang am Mars

30.08.2024

In Tirol wurde die erste ESA-"Ground Based Facility" Österreichs eröffnet. Man kann beinahe Schwerelosigkeit simulieren.

Das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) hat am Donnerstag die Stationierung eines "Vertikal-Laufbandes" (Vertical Treadmill Facility) in Innsbruck bekannt gegeben. Die damit in der Tiroler Landeshauptstadt entstandenen Forschungsmöglichkeiten seien "europaweit einzigartig", sagte ÖWF-Direktor Gernot Grömer vor Journalisten. Es handelte sich um die erste "Ground Based Facility" der Europäischen Weltraumagentur ESA in Österreich. ➤ Mehr lesen: Phi-Lab der ESA eröffnet: Schwechat wird Tor zum Weltraum Diese sei Teil einer Serie von quer über Europa verteilten Anlagen, erläuterte Grömer. In diesen könnten jeweils "bestimmte Aspekte eines Raumfluges" simuliert werden - in Innsbruck eben verschiedene Schwerkraftgrade bis hin zur beinahen Schwerelosigkeit. Nachdem es "Schwerkraft-Kammern" nur in Science-Fiction-Filmen gebe, sei das Vertikal-Laufband die "genaueste" bestehende Form der Simulation und würde sich darin von anderen Möglichkeiten - wie dem Parabel-Flug - unterscheiden. Dabei gehe es vor allem darum, die "physiologischen Abläufe" zu erforschen. Von Köln nach Innsbruck Man stelle sich etwa vor, dass "ein Astronaut in einem fragilen Raumanzug stolpert", erläuterte ESA-Ersatzastronautin Carmen Possnig ein Beispiel. Die Anlage ermögliche das Studieren der damit verbundenen Bewegungsmuster und generell wichtige "erdbasierte Forschung für die Zukunft". Immerhin sei die Anzahl der auf der Internationalen Raumstation (ISS) stationierten Astronauten klein und die Möglichkeit für Experimente und Forschung im tatsächlichen Weltraum dementsprechend beschränkt. Das Vertikal-Laufband war zuvor mehrere Jahre in Köln stationiert gewesen. ➤ Mehr lesen: Österreich stockt ESA-Beitrag um 30 Millionen Euro auf In der Anlage wird ein Mensch in Horizontal-Position einerseits über Seile mit 5 Federn verbunden, die den Körper mechanisch in Position halten und die auf den jeweiligen Körper eingestellt sind. Zusätzlich wird der Mensch seitlich an ein wiederum vertikal aufgestelltes und mit einem Luftdruck-Kompressor samt intelligentem Steuerungssystem verbundenen Laufband gezogen. So kann der Grad der Schwerkraft simuliert und variiert werden. Demonstriert wurde die Anlage am Donnerstag vom Analog-Astronauten Joao Lousada.

Aufschwung für Österreichs Weltraumforschung Eine "Mischung aus mehreren Faktoren" sei laut Grömer dafür verantwortlich, dass das Vertikal-Laufband nun in Tirol stehe. Jedenfalls seien dem "aufwendige Verhandlungen" vorausgegangen. Österreich sei in der Weltraumforschung ein "kleines Land mit wichtigen Beiträgen in bestimmten Bereichen". Die nun erfolgte Stationierung in Innsbruck werde dem Thema hierzulande indes mehr Schwung verleihen, hoffte der ÖWF-Direktor. In die Zukunft blickte Grömer entsprechend optimistisch. Nach der kurz zuvor erfolgten Bekanntgabe an die wissenschaftliche Gemeinschaft seien bereits nicht nur Glückwünsche, sondern auch Interessensbekundungen für Forschungsprojekte aus aller Welt eingetroffen. Nachdem in Innsbruck mit der Anlage in Kooperation mit der Universität Innsbruck nun auch mit einem Motion-Capture-System (Bewegungs-Erfassungs-System) und einem Raumanzug-Simulator geforscht wird, sei für die Zukunft etwa auch der zusätzliche Einsatz von "Virtual Reality" zur Simulation von Einsätzen im Weltall denkbar. Die Anlage werde indes von der ESA geliehen - die auch für die Kosten aufgekommen war -, der laufende Betrieb aus dem Budget des ÖWF beglichen.

Auch Raumanzüge werden in Innsbruck getestet. © ÖWF