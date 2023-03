Wie Ionenantriebe für Satelliten getestet werden

In den größten Vakuumkammern Österreichs wird die Leistung von Antrieben in weltraumähnlicher Umgebung überprüft.

In dem äußerlich unscheinbaren Gebäudekomplex hat FOTEC sowohl Werkstätten, in denen Antriebskomponenten gebaut werden, als auch Labors, in denen ihre Funktionen überprüft werden. Ein großer Saal beherbergt zwei große Vakuumkammern , die jeweils 2,4 Meter Durchmesser und 3 Meter Länge aufweisen. 14 Kubikmeter Luft können abgesaugt werden, um einen hochgradig luftleeren Raum zu schaffen. In einer der Kammern ist beim Besuch der futurezone ein Ionentriebwerk aktiv und "feuert" bei geringer Leistung. Auf einem Bildschirm sieht man das schwache bläuliche Glühen von Punkten in einem Kreis.

Ionenantriebe eignen sich für solche Aufgaben sehr gut, genauso können damit aber auch Raumsonden angetrieben werden, die in tief in das Sonnensystem vordringen. Im Vergleich mit chemischen Antrieben sind Ionentriebwerke sehr klein und kommen mit wenig Treibstoff (bzw. Stützmasse) sehr lange aus.

Ionenantriebe sind so klein und leicht, dass sie selbst in Nanosatelliten verbaut werden können

Soviel Schub wie ein Salzkristall

Das Glühen entsteht durch die Erzeugung von positiv geladenen Atomen, die mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Kilometer pro Sekunde ausgestoßen werden und Schub erzeugen. Wieso wird der Deckel der Vakuumkammer bei einem solchen Vorgang nicht aufgerissen? "Weil der Schub ungefähr dem Gewicht eines Salzkristalls entspricht, den man sich auf die Haut legt", erklärt Engel. Mit 350 Mikronewton ist der Schub extrem gering. Auf der Erde würde man damit gar nicht vorwärts kommen, weil der Luftwiderstand zu groß ist, im Weltraum allerdings lässt sich damit viel anfangen.

Ionen aus porösen Nadelspitzen

Ionenantriebe funktionieren im Prinzip so, dass positiv geladene Teilchen durch ein elektrisches Feld stark beschleunigt werden. Anschließend werden die Ionen durch Zugabe von Elektronen wieder neutralisiert, also in ein Spannungsgleichgewicht gebracht - sonst würden sie sich wieder zum Antrieb zurückbewegen und nicht fortgeschleudert werden. Während man bei chemischen Antrieben Treibstoffe benötigt, die miteinander reagieren, braucht man für ein Ionentriebwerk lediglich elektrischen Strom und eine so genannte Stützmasse. Hauptsächlich wurde in der Vergangenheit das Gas Xenon dafür verwendet. Der Strom kommt meist von Photovoltaikmodulen, könnte aber auch von Radionuklidbatterien kommen, etwa für Regionen, in denen das Sonnenlicht nicht mehr stark genug ist.

Xenon muss in Hochdrucktanks mitgeführt werden. Die von FOTEC entwickelte Antriebsvariante verwendet allerdings das Metall Indium. Dieses harmlose Material wird in fester Form mitgeführt. Im Ionentriebwerk wird es bei etwa 155 Grad Celsius geschmolzen und durch poröse Wolfram-Nadeln geleitet. An der Spitze der Nadeln werden Indium-Atome durch das Anlegen einer positiven Spannung ionisiert. "Wie bei einem Blitzableiter ist die elektrische Feldstärke an den Nadelspitzen sehr hoch, was zur Feldemission führt", erklärt Engel. Wie bei einem Filzstift wird durch die Kapillaren des porösen Wolframs Indium quasi gesaugt.