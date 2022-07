35 Jahre Österreich in der ESA: Exzellent, aber da geht noch mehr

1987 wurde Österreich zum Vollmitglied bei der europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Anlässlich des 35-Jahre-Jubiläums zogen Weltraumministerin Leonore Gewessler und der österreichische ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher am Dienstag ein kleines Resümee und gaben einen Ausblick auf die Zukunft des Landes im Weltraum. Dabei wurde deutlich, dass es in Österreich viel Potenzial gibt, die öffentliche Unterstützung aber höher sein könnte.

Das Land hat viel anzubieten

"In den vergangenen 35 Jahren hat sich Österreich zu einem anerkannten Partner im Weltraumbereich entwickelt, in einzelnen Bereichen haben wir eine Technologieführerschaft", meint Gewessler stolz. "Momentan haben wir rund 200 Unternehmen, die im Weltraumbereich tätig sind, 1500 Beschäftige und einen Jahresumsatz von 140 Millionen Euro." Das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) stecke jährlich 70 Millionen Euro in den Weltraumbereich, zwei Drittel davon gehen an die ESA.

"Österreich verdient es, gefeiert zu werden, weil es viel anzubieten hat", meint Aschbacher. Mit seinen Innovationen sei das Land an einer langen Liste an Weltraumprojekten beteiligt, nicht nur innerhalb der ESA, auch darüber hinaus: "Die NASA kauft in Österreich ein, weil die Technologie aus Österreich so gut ist." Als Beispiele für ESA-Projekte mit heimischer Beteiligung nennt Aschbacher u.a. die Merkur-Sonde BepiColombo, das in Graz entwickelte "Schweizer Messer unter den Satelliten" OPS-SAT oder Raketen wie die Vega-C. "Sie wird nächste Woche ihren ersten Start haben und soll künftig Erdbeobachtungssatelliten in den Orbit befördern."

Fokus auf die Erde

Erdbeobachtung ist der Bereich, in den Österreich in den vergangenen Jahren das meiste Geld investiert hat. Auch in Zukunft soll es so sein, erklärt Gewessler, denn Österreichs Weltraumstrategie laute verkürzt: Menschen, Klima, Wirtschaft. Der Blick aus dem Weltall auf die Erde, das Nutzen von Daten aus dem Orbit für innovative Dienste und den Klimaschutz sowie der Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit Österreichs in der Raumfahrt stehen im Fokus. Das heimische Budget für den Weltraumbereich sei in der Vergangenheit nicht ausreichend gewesen. Gewessler bemühe sich um mehr Budget, strebe aber genaue Kalkulationen und größtmöglichem Profit an.