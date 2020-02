Video: Bis 2029 zusätzliche 57.000 Satelliten im Orbit

Das Video war Teil eines Panels der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde ( FAA). Es wurde wenige Tage, nachdem zwei Satelliten beinahe ineinander crashten, veröffentlicht. "Diese Beinahunfälle treten sehr viel häufiger auf, nicht mehr nur einmal im Jahr", sagte Kevin O'Conell vom US-Office for Space Commerce laut Business Insider.

Gefährlicher Weltraumschrott

Dabei sind derzeit erst 2.200 Satelliten in der Erdumlaufbahn. Werden bis 2029 noch 57.000 weitere Satelliten platziert, steigt die Gefahr, durch solche Zusammenstöße Weltraumschrott zu produzieren. Dieser könnte weitere Satelliten beschädigen und damit eine Kettenreaktion auslösen. Kritiker mahnen an, dass es im All noch an Regelungen mangelt. Daher fordern Experten zunehmend Maßnahmen, um das Schrott-Problem in den Griff zu bekommen.

Oltrogge sieht die Situation allerdings nicht so kritisch. Die Satelliten hätten genug Platz im Orbit, um erfolgreiche Ausweichmanöver zu fliegen. Zudem würden neue Satelliten so gebaut, dass sie in der Erdatmosphäre verglühen, wenn sie das Ende ihrer Lebensspanne erreicht haben. Allerdings sei es notwendig, dass Firmen wie SpaceX und Amazon Daten austauschen und gemeinsam an Algorithmen arbeiten, die Zusammenstöße künftig verhindern können.